США не признает новые территории России, что осложняет поиск почвы для взаимных обсуждений украинского конфликта. Об этом 2 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Джо Байдена о готовности начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Президент Путин всегда был, есть и остается открытым для контактов и для переговоров», — сказал Песков.

Он напомнил, что еще до начала спецоперации российская сторона пыталась инициировать переговоры по гарантиям безопасности для РФ с США, НАТО и ОБСЕ, однако никакой взаимности такая инициатива не получала.

Накануне Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении специальной военной операции на Украине, если тот примет такое решение. При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

2 декабря член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал «Известиям», что такие заявления Байдена — лицемерие и пустословие, не подкрепленное конкретными действия.

Москва не раз отмечала свою открытость к переговорам с Украиной, однако именно Киев вышел из переговорного процесса. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва хочет увидеть свидетельство заинтересованности Запада в том, чтобы дисциплинировать украинского лидера. По его словам, президенту Украины необходимо объяснить, что продолжение спецоперации не в интересах украинского народа.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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