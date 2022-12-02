Скандалы с участием Канье Уэста. Главное

После очередного антисемитского высказывания аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter будет повторно заблокирован. На сей раз даже новый владелец сервиса микроблогов Илон Маск, проявивший лояльность ко всем пользователям из черного списка, вынужден принять такое решение. Как Канье Уэст позиционирует свои взгляды и как мировое сообщество реагирует на скандалы — читайте в материале «Известий».

Аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокирован — последние новости

Страница Уэста, который официально сменил имя на Йе, подверглась блокировке 9 октября на волне провокационных поступков и заявлений рэпера. Музыкант позволял себе пренебрежительные высказывания в отношении евреев и даже публично похвалил нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

В конце октября социальную сеть выкупил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он предпринял несколько революционных шагов, в том числе предложил пользователям объявить амнистию всех заблокированных аккаунтов.

По результатам проведенного им опроса 72,4% пользователей поддержали предложение, но лишь при условии, что аккаунты не связаны с нарушением закона или рассылкой спама. Свои голоса отдало более 3 млн человек.

Впрочем, Маск позднее объяснил, что аккаунт Уэста был восстановлен предыдущим руководством компании еще до передачи полномочий бизнесмену.

Однако Канье Уэст вернулся на просторы Twitter ненадолго. В начале декабря он дал скандальное интервью, где вновь подтвердил свои расистские взгляды, и опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди них было изображение звезды Давида, слитое со свастикой.

Маск отреагировал на произошедшее 2 декабря.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он (Уэст. — Ред.) снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — написал бизнесмен у себя на странице.

Интервью Канье Уэста про Гитлера

В беседе с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом музыкант открыто признался в симпатии к Гитлеру.

«Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер», — сказал Уэст в эфире программы InfoWars.

По словам рэпера, «этот парень» изобрел автобаны и микрофон — главный атрибут музыканта.

Кроме того, Уэст упомянул первого американского президента-афроамериканца Барака Обаму. По мнению исполнителя, Обама не был первым чернокожим президентом Штатов, он был «всего лишь еще одним еврейским президентом».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что музыкант даже хотел назвать свой альбом 2018 года в честь Гитлера, однако передумал и выпустил его под именем Ye.

Канье Уэст и Black Lives Matter

Оскорбил Уэст и чувства чернокожих, придя на Неделю моды в Париже в кофте с надписью White Lives Matter. Фраза является отсылкой на движение Black Lives Matter, защищающего права афроамериканцев. Поступок был воспринят как издевка над чернокожими, несмотря на принадлежность к ним самого Уэста. Он также подвергал сомнению причины смерти Джорджа Флойда, с которой началось движение BLM.

«Смешно, что я-то на самом деле не могу быть антисемитом, потому что темнокожие люди на самом деле евреи, а вы, ребята, со мной играли и пытались прокатить любого, кто против вашей повестки», — комментировал ситуацию музыкант

Из-за серии выходок с певцом расторгли контракты компании Balenciaga, Gap, T. J. Maxx, Pelton и даже Adidas, которой кроссовки совместной с рэпером линейки Yeezy приносили до 8% дохода. Из-за прекращения сотрудничества с брендами Уэст утратил статус миллиардера.

После этого он даже принес извинения за высказывания о Флойде, сделав это через призму собственного жизненного опыта

«Когда я поставил под сомнение смерть Джорджа Флойда, это задело моих людей. Я хочу попросить прощения. Бог показал мне через то, что делает Adidas, через то, что делают СМИ, каково это, когда чье-то колено упирается тебе в шею», — написал Уэст, чем вызвал новую волну возмущений.

Канье Уэст баллотируется в президенты — последние новости

В 2020 году рэпер баллотировался в президенты США как независимый кандидат. Он набрал 57 тыс. голосов от избирателей в 12 штатах и признал свое поражение, однако намекнул на повторное участие в следующих выборах.

23 ноября Уэст встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом и вновь заявил о намерении баллотироваться. Кроме того, как рассказал в Twitter певец, он предложил бизнесмену поучаствовать в его кампании в качестве «вице-президента». Что ответил экс-лидер, музыкант не раскрыл, запустив опрос среди подписчиков на эту тему. Большая часть респондентов склоняются к тому, что Трамп дал согласие.

В то же время Уэст пожаловался, что не встретил поддержки от бывшего президента. Музыкант рассказал, что политик начал бранить его и предрек поражение на выборах.

Американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» тоже указал, что шансы на успех у Уэста крайне малы. Эксперт предположил, что в первую очередь артист преследует иные, не политические цели. Например, использует предвыборную кампанию как пиар-ход

«Никакой реальной возможности избраться у него нет. Сложно охарактеризовать его платформу, но она с уклоном в религиозность. Учитывая, что он ушел в религию, критикует аборты и так далее. Но безусловно, никаких реальных шансов избраться у него нет, это попытка напомнить о себе, может быть, отчасти распропагандировать свои ценности и убеждения», — сказал Дудаков.

Канье Уэст — состояние здоровья

Причины своего эпатажного поведения певец никак не объясняет, однако ранее признавался, что страдает биполярным расстройством. Некоторые фанаты, вспомнив это обстоятельство, обеспокоились душевным состоянием певца и предложили открыть сбор средств на его лечение у специалиста.

При этом врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков в комментарии для «Известий» высказал еще более серьезные опасения. По мнению специалиста, диагноз Уэста может оказаться более сложным, чем известная биполярка. Эксперт предположил, что речь может идти о шизофреническом расстройстве, поскольку чернокожий артист относит себя к евреям.