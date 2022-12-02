Умеренно морозную погоду прогнозируют в Коми в декабре

Синоптики прогнозируют умеренные морозы и достаточное количество снега в Коми в декабре. Погодные условия будут соответствовать климатической норме.

Согласно прогнозам, в период с 1991 по 2020 год средняя температура воздуха по сравнению с ноябрем в декабре понижалась на 4–5 градусов. В норме она составляет от 10 градусов на юго-западе до –16 градусов на крайнем северо-востоке. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Месячная сумма осадков составляет 33–51 мм.

До конца первой декады месяца в республике будет властвовать Сибирский антициклон. Погодные условия будут формироваться с дефицитом осадков. Лишь на северо-востоке из-за влияния североатлантического циклона возможные резкие погодные перепады. Во второй декаде из-за усиления циклонической деятельности ожидается облачность с частыми снегопадами и температурными перепадами. В третьей декаде декабря вероятен приток холодного арктического воздуха. Дневная температура понизится до –18…–25 градусов, ночная температура составит до –35 градусов.

Ранее сообщалось, что похолодание отмечается в Московской области. В связи с морозами температуру в системах отопления повысят.