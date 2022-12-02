В Крыму экс-сотрудник госкомрегистра пойдет под суд за подлог

В Кировском районе Крыма будут судить экс-сотрудника госкомитета по государственной регистрации и кадастру за совершение должностных преступлений с использованием служебных полномочий.

Бывшего главного специалиста Кировского районного отдела ведомства обвиняют в том, что он вносил ложные сведения в документы, находившиеся у него в производстве.

Следствие установило, что госслужащий с 2020 по 2021 год, пытаясь придать видимость надлежащего исполнения служебных обязанностей, фиктивно составил материалы административных дел в отношении девяти местных жителей. Речь шла о нарушениях в области земельных отношений. В действительности никаких нарушений не было.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Кировский районный суд, пишет ИА «Крыминформ».