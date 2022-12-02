Суд обязал рязанское предприятие рекультивировать землю

В Рязанской области прокуратура через суд потребовала рекультивировать земли около села Стрелецкие Выселки в Михайловском районе. Обязанность выполнить работы возложили на организацию, в чьей собственности находится участок.

По данным прокуратуры, организация не проводила работы в данной зоне. В нарушение закона не проводились агрохимические, агротехнические и фитосанитарные мероприятия. Об этом сообщает 62INFO.ru. Также предприятие не приняло меры для предотвращения оползания грунта.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд с требованием рекультивировать территорию площадью 3,96 га, а также ликвидировать кустарники и сорняки. Суд встал на сторону прокуратуры.