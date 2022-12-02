Три человека пострадали в лобовом ДТП на оренбургской трассе

Под Бузулуком в Оренбургской области в результате лобового столкновения автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла поздно вечером 1 декабря на трассе Бузулук – Грачевка. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору», пишет 56orb.ru.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Приоры». Им всем потребовалась помощь спасателей, после чего пострадавших увезли в больницу.

Обстоятельства столкновения устанавливаются, отмечает РИА «Оренбуржье».

30 ноября две женщины погибли в результате столкновения легковушек на трассе под Сыктывкаром (Республика Коми). Еще два человека были доставлены в больницу с травмами.