Опубликованы кадры после крушения МиГ-31 в Приморье
В социальных сетях появились первые кадры, сделанные после крушения истребителя МиГ-31 в Приморском крае.
Очевидцы сообщили, что перед крушением у самолета горел двигатель.
Также на кадрах видно густое облако дыма, которое поднимается с места ЧП.
Самолет упал ранее в этот день. Отмечалось, что полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдном месте. Экипаж катапультировался.
Причиной падения истребителя могла стать техническая неисправность.