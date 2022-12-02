Опубликованы кадры после крушения МиГ-31 в Приморье

В социальных сетях появились первые кадры, сделанные после крушения истребителя МиГ-31 в Приморском крае.

Очевидцы сообщили, что перед крушением у самолета горел двигатель.

Также на кадрах видно густое облако дыма, которое поднимается с места ЧП.

Самолет упал ранее в этот день. Отмечалось, что полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдном месте. Экипаж катапультировался.

Причиной падения истребителя могла стать техническая неисправность.