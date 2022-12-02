Строительство нового детсада завершили в Нижнем Новгороде

В микрорайоне «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде завершили строительство нового детского сада. Об этом мэр города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, готовность детского сада составляет 100%. Объект уже получил заключение Госстройнадзора о соответствии проектной документации.

Сейчас в здание завозится необходимое оборудование и мебель, пишет ИА «НьюсНН». Следующим этапом станет введение в эксплуатацию.

Детскому саду в «Новой Кузнечихе» присвоен номер 37. Он сможет принять 320 воспитанников. Как отметил мэр города, также в микрорайоне продолжается строительство еще одного детсада на 280 мест и школы на 1225 мест.

В ноябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде рассматривают вопрос о создании новой школы волейбола. Объект предлагают возвести в Московском районе города.