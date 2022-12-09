В ПФР рассказали о функциях нового Социального фонда России

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, созданный в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Новый государственный фонд станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки. На сайте Пенсионного фонда уже сейчас появился раздел, в котором можно ознакомиться с информацией о новом фонде, его функциях и преимуществах. Об этом сообщила пресс-служба ПФР.

«Объединение фондов — это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения. Даты доставки пенсий и пособий сохранятся. Граждане продолжат получать пенсии и социальные выплаты, предусмотренные законодательством, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам. Все федеральные выплаты и услуги можно будет оформить в единых офисах клиентского обслуживания Социального фонда России, в МФЦ, а также на портале госуслуг», — сообщается на сайте ПФР.

На сегодняшний день через Пенсионный фонд граждане получают пенсии, социальные выплаты, материнский капитал, выплаты на детей, а через Фонд социального страхования — больничные, пособия, родовые сертификаты, технические средства реабилитации и путевки в санатории. Теперь все эти меры поддержки можно будет оформить в Социальном фонде России. Адреса офисов клиентского обслуживания, где граждане, смогут оформить услуги СФР с 1 января, уже опубликованы на сайте ПФР.

«Гражданам не нужно волноваться в связи с объединением фондов: во всех отношениях будет соблюдена полная преемственность. Все данные о социальных правах граждан, которые хранятся в системах ПФР и ФСС, будут сохранены. Эти системы надежно защищены, и в дальнейшем будут только совершенствоваться», — рассказали в пресс-службе фондов.

Сегодня многие меры поддержки назначаются автоматически, для их получения достаточно заявления, другие оформляются в беззаявительном формате (например, материнский капитал, пенсии по инвалидности и по старости, школьные выплаты). Новый Социальный фонд продолжит развивать систему проактивного назначения выплат.