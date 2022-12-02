Мужчина погиб при пожаре в заброшенном доме в Ростовской области

В Чертковском районе Ростовской области в результате пожара в заброшенном доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел 1 декабря в селе Алексеево-Лозовское. Прибывшие спасатели потушили заброшенный дом в течение 20 минут. Площадь возгорания составила 4 кв. м.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины без определенного места жительства. Как уточняет RostovGazeta, причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление продуктами горения.

Еще один пожар произошел в тот же день в Ростове-на-Дону в зоне исторических кварталов. Огонь охватил 10 кв. м в одной из квартир дома, построенного в 1899 году. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Рано утром 1 декабря пожар произошел в двухэтажном доме в Барнауле. Погибла семья из трех человек: двое взрослых и 12-летний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело.