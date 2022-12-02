Линию по обработке мусора запустили в Амурской области

В Амурской области заработал на полную мощность комплекс по обработке мусора «БлагЭко». Предполагается, что он будет обрабатывать весь объем отходов Благовещенска, а также Благовещенского, Ивановского и Тамбовского районов.

Проектная мощность комплекса составляет 40 тыс. т отходов каждый год. При работе в 2,5 смены предприятие сможет обработать весь объем мусора на территории указанных районов, а это около 100 тыс. т в год. Поступающие ТКО разделят на полезные фракции: стекло, металл, бумагу и пластик. Их можно будет использовать в дальнейшем, уточняет ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное правительство.

Линия работала в пробном режиме с 1 октября. За это время удалось переработать порядка 200 т ТКО. Средний процент извлечения полезных фракций — около 15%. Этот объем будут передавать организациям, занимающимся утилизацией. Остальной мусор вывезут на полигон для захоронения.

На «БлагЭко» есть технологическое оборудование для компостирования отходов. Также в комплексе можно производить техногенный грунт для использования на городских газонах, отмечает Амурская служба новостей.