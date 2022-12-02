Названа предварительная причина падения МиГ-31 в Приморском крае

Причиной падения истребителя МиГ-31 в Приморском крае могла стать техническая неисправность. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба Восточного военного округа.

«В Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался», — говорится в сообщении.

К месту крушения отправились спасатели. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдном месте.

В апреле истребитель МиГ-31 упал в Ленинградской области. Экипаж катапультировался.