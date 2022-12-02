Движение на севере Якутии ограничили из-за сильного снега

В Якутии на дорогах Усть-Янского района ограничили движение транспорта. Причина — неблагоприятные погодные условия. Дорожные службы начнут устранять последствия непогоды после того, как снег прекратится.

ИА YakutiaMedia со ссылкой на управление «Дороги Арктики» уточняет, что с 1 декабря приостановили движение по дорогам поселок Усть-Куйга – поселок Депутатский и поселок Усть-Куйга – село Казачье. Синоптики ожидают улучшения погодных условий с 5 декабря.

В ближайшие дни в Якутии ожидают снегопады и штормовой ветер. В Усть-Янском районе скорость ветра будет до 23 м/с, а в Булунском — до 30 м/с. Прогнозируется метель, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на Якутское УГМС.

При этом в столице Якутии температура понизится до –36 градусов. На востоке республики столбики термометров понизятся до –39 градусов. 3 декабря в Заречье обещают –48 градусов, а в низинах — до –53 градусов.