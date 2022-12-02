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Tesla начала поставлять клиентам электрогрузовик Semi

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Фото: Global Look Press/Alexis Georgeson/Tesla Motors
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Электрогрузовик от Tesla впервые был представлен в 2017 году, но только спустя пять лет компания отчиталась о первых поставках машин клиентам. Об этом 2 декабря сообщило издание The Verge.

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Компания планировала запуск нового грузовика в производство еще в 2019 году, однако на фоне пандемии и глобальных проблем с нехваткой комплектующих первый Semi появился на рынке только сейчас.

Semi оснащен четырьмя независимыми двигателями на задних осях и может разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд и имеет запас хода до 500 миль (805 км).

Грузовик оснащен новой архитектурой трансмиссии на 1000 вольт, которая, по словам Илона Маска, будет учитываться при разработке будущих продуктов в Tesla.

Semi имеет контроль тяги для предотвращения складывания автопоезда на дороге, рекуперативное торможение для повышения эффективности батареи и автоматическое сцепление для плавного движения по шоссе.

Водитель находится в центре кабины грузовика на электротяге. Для лучшего обзора и оценки ситуации на дороге в Semi установлены два дисплея, работающие как аналоги боковых зеркал. За безопасность отвечает специальная система, снижающая риск опрокидывания кабины в случае аварии.

Между тем аналитики полагают, что электрогрузовики с батарейным питанием в будущем могут столкнутся с серьезными проблемами, от ограничений по весу до наличия удобных зарядных станций, прежде чем они смогут получить широкое распространение.

26 октября автозавод «Урал» показал первый в своей истории прототип электрогрузовика с гибридной силовой установкой. Силовая установка перспективного автомобиля состоит из генератора на базе двигателя, который работает на сжиженном природном газе, тяговых аккумуляторных батареях и электромоторе. Привод заднего ведущего моста осуществляется от электродвигателя за счет накопленной в тяговых батареях электрической энергии. Запаса электрической энергии батарей на данном образце хватает на 100 км пути. Генераторная установка от имеющегося на борту тягача запаса сжиженного газа способна обеспечить электрической энергией грузовик еще на 400–500 км пути.

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