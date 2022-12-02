Станцию «Рижская» БКЛ украсили 16 светящимися арками-порталами

Платформу станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) украсили светящимися арками-порталами, ставшими главным архитектурным элементом платформы. Всего их 16 штук, говорится 2 декабря на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя столичного градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, арки сделаны из нержавеющей стали. С каждой стороны по контуру установлены светодиодные светильники, закрытые специальными коробами. К каждой боковой платформе ведет по восемь таких конструкций.

По замыслу авторов дизайна станции, арки символизируют въездные ворота в город, отметил Бочкарев.

На сайте мэра также уточнили, что освещение в зоне эскалаторов и во входном вестибюле станции «Рижская» уже полностью смонтировано.

Станция «Рижская» входит в состав нового северо-восточного участка БКЛ от станции «Электрозаводская» до станции «Савеловская». Технический пуск участка состоялся 30 ноября.

Согласно данным пресс-службы мэра Москвы, длина северо-восточного участка БКЛ «Электрозаводская» – «Савеловская» составляет 7,2 км. Из трех станций участка — «Сокольников», «Рижской» и «Марьиной Рощи» — две последние станции глубокого заложения, их строительство проводилось наиболее сложным закрытым способом.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все три новых участка БКЛ будут запущены одновременно в I квартале 2023 года.

13 октября Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток.