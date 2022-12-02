Фанаты ялтинского Рубина попали под арест после вчерашнего финала Кубка Крыма в Симферополе

Фанаты ялтинского Рубина попали под арест после вчерашнего финала Кубка Крыма в Симферополе

2022-12-02 10:41:03

2022-12-02 10:41:03

2022-12-02 10:41:03

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