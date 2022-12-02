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Федеральную трассу на Колыме привели в норму после циклона

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В Магаданской области в условиях продолжающегося снегопада ведется уборка региональных дорог. Большинство удалось расчистить.

Федеральную трассу Магадан – Балаганное – Талон привели в нормативное состояние. Специалисты отслеживают состояние перевалов. Спецтранспорт дежурит на участках, где высок риск образования заносов.

Аэропорт Магадана работает в штатном режиме, рассказал на заседании регионального правительства министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Сиорпас.

По словам главы региона Сергея Носова, которые приводит ИА MagadanMedia, самой тяжелой остается ситуация в Магадане, где некоторые дворы «запечатаны» снегом. Он предложил перебросить часть техники на магистральные улицы города, после того как завершатся работы на региональных дорогах. Таким образом, муниципалитет сможет переключиться на уборку снега во дворах и в частном секторе.

С утра пятницы, 2 декабря, в Магадане действует режим ЧС. Городские службы переведены на усиленный режим работы. Дворы и объекты жизнеобеспечения расчищают круглые сутки.

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