Реклама
Прямой эфир
Общество
Станцию «Рижская» БКЛ украсили 16 светящимися арками-порталами
Мир
Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций
Авто
АвтоВАЗ показал в ноябре рекордный рост продаж Lada
Происшествия
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Стиль
Главным цветом 2023 года по версии Pantone стал Viva Magenta
Мир
В ЛНР заявили о росте числе дезертиров в ВСУ после публикации данных о погибших
Интернет
Маск заявил о блокировке аккаунта Канье Уэста в Twitter из-за призывов к насилию
Мир
Блинкен заявил о нежелании США воевать с Россией
Интернет
Студия Frictional Games анонсировала выход нового хоррора Amnesia
Мир
Bloomberg узнало о бойкоте еврокомиссаром саммита в США
Мир
В Запорожье сообщили об ударах по объектам инфраструктуры
Наука
В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink

Более 40 человек погибли от отравления метиловым спиртом в Челябинской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинской области с начала 2022 года от отравления метиловым спиртом погибли 44 человека. Как рассказали ИА «Ура.ру» в региональном минздраве, ежегодно эта цифра растет.

Это семейное: зачем россияне спаивают собственных детей
Спиртное за родительским столом часто становится первым шагом к алкоголизму

«В области с начала этого года метиловый спирт обнаружен в материале 46 человек, из которых от отравления им умерло 44. Метиловый спирт — один из самых опасных по повреждающему влиянию на организм», — заявили в министерстве.

Заместитель главврача по экспертным вопросам областной клинической наркологической больницы Юрий Валиев объяснил, что у человека в состоянии алкогольной зависимости возникает тяга к опьянению. Находясь уже в нем, он старается усилить ощущение и, как следствие, становится неразборчив к спиртному.

Смертельная доза метилового спирта для организма человека составляет 30 мл в чистом виде — менее одной рюмки. Также он способен вызвать острое поражение почек, слепоту, закисление сред организма. Данные последствия непоправимы. После отравления метиловым спиртом 90% пострадавших не выживают, остальные становятся инвалидами на всю жизнь, подчеркнули в минздраве.

16 сентября в Минздраве РФ сообщили «Известиям», что ведомство поддержало инициативу депутатов Госдумы РФ о расположении на спиртном надписи «Алкоголь вам враг».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022