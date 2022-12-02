Более 40 человек погибли от отравления метиловым спиртом в Челябинской области

В Челябинской области с начала 2022 года от отравления метиловым спиртом погибли 44 человека. Как рассказали ИА «Ура.ру» в региональном минздраве, ежегодно эта цифра растет.

«В области с начала этого года метиловый спирт обнаружен в материале 46 человек, из которых от отравления им умерло 44. Метиловый спирт — один из самых опасных по повреждающему влиянию на организм», — заявили в министерстве.

Заместитель главврача по экспертным вопросам областной клинической наркологической больницы Юрий Валиев объяснил, что у человека в состоянии алкогольной зависимости возникает тяга к опьянению. Находясь уже в нем, он старается усилить ощущение и, как следствие, становится неразборчив к спиртному.

Смертельная доза метилового спирта для организма человека составляет 30 мл в чистом виде — менее одной рюмки. Также он способен вызвать острое поражение почек, слепоту, закисление сред организма. Данные последствия непоправимы. После отравления метиловым спиртом 90% пострадавших не выживают, остальные становятся инвалидами на всю жизнь, подчеркнули в минздраве.

16 сентября в Минздраве РФ сообщили «Известиям», что ведомство поддержало инициативу депутатов Госдумы РФ о расположении на спиртном надписи «Алкоголь вам враг».