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Эксперты сообщили о запретах иностранным «дочкам» платить налоги в России

РБК: иностранные компании запретили «дочкам» платить налоги в российский бюджет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ряд российских филиалов иностранных компаний столкнулся с затягиванием процедуры ликвидации из-за взаимодействия с налоговыми органами. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает РБК со ссылкой на экспертов консалтинговой компании «Деловые решения и технологии».

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Отмечается, что с начала марта в подвешенном состоянии оказалось множество ликвидирующихся компаний в связи с решением головного офиса за рубежом не платить налоги в российский бюджет. При этом у зарегистрированных в России юрлиц такая обязанность остается.

В этом случае эксперты посоветовали филиалам продолжать подавать отчетность и декларации, тогда налоговый орган может сам взыскать средства со счетов компании.

Еще одной проблемой для филиалов иностранных фирм стали организации выездных налоговых проверок сразу после объявления о начале ликвидации, а также отсутствие заявления от зарубежных фирм о прекращении процедуры ликвидации, дополняет «Газета.Ru».

Центр стратегических разработок 7 октября опубликовал доклад, согласно которому иностранные компании, ограничившие деятельность в РФ или заявившие об уходе, потеряли от $200–240 млрд.

13 сентября стало известно, что торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые весной приостановили свою работу. Так, согласно информации базы «Спарк», были заведены дела в категории «исполнение обязательств по договорам аренды», ответчиками по которым выступают H&M, Victoria's Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и другие бренды.

Некоторые иностранные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против России. Однако постепенно часть из них решила вернуться. Так, компания Henkel передумала покидать российский рынок.

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