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Мурашко рассказал о будущем психологической помощи в России

Глава Минздрава Мурашко заверил, что психологическая помощь в России станет доступнее
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 2 декабря на пресс-конференции сообщил, что психолого-психиатрическая помощь в стране станет доступнее.

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«Впервые помощь психологов погружена в медицинскую помощь. Сейчас принимаются необходимые решения по повышению доступности психолого-психиатрической помощи для граждан», — сказал Мурашко на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в этом проекте важно активное участие регионов.

Накануне президент России Владимир Путин назвал напрасным отсутствие внимания властей к развитию психологических служб в стране, когда 15% граждан нуждаются в помощи таких специалистов.

В ноябре директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала «Известиям», что уровень тревоги у россиян возрос на фоне начала спецоперации по защите населения Донбасса, мобилизации, ухода привычных брендов. Это заметно, по ее словам, из-за возросшего числа запросов на сайт и горячую линию центра.

В сентябре сообщалось, что спрос на антидепрессанты в России вырос на 15%.

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