Крупный пожар произошел на складе с пиломатериалами в уральском Асбесте

В городе Асбест в Свердловской области случился пожар на складе с пиломатериалами и мебелью из дерева. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 2 декабря в 1:22 по уральскому времени (1 декабря 23:22 мск). Горел склад пиломатериалов на улице Заводской.

В тушении были задействованы 34 сотрудника пожарных служб и 12 спецмашин, пишет ТагилСити.ру. Ликвидация горения осложнялась большим количеством горючих материалов в помещении, также существовала опасность перехода огня на соседний склад.

«Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте был развернут оперативный штаб. Для подачи воды к месту пожара огнеборцами были проложены две магистральные линии длиной в 800 м и 1 км», — говорится в сообщении МЧС.

В 5:34 пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, а в 6:53 спасатели объявили о полной ликвидации горения, уточняет ИА «Ура.ру».

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Ведется разбор завалов. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

28 ноября пожар произошел в складском помещении торгового комплекса «Триумф» в центре Омска. По данным «Известий», площадь возгорания составила 1350 кв. м.