Режим ЧС ввели в Магадане из-за циклона

В Магадане с утра пятницы, 2 декабря, действует режим ЧС муниципального уровня. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС из-за обильных осадков.

Все городские службы перевели на усиленный режим работы, сообщает ИА MagadanMedia. Расчисткой дворов и объектов жизнеобеспечения занимаются круглосуточно. Приоритетное внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры. В мэрии сказали, что уборка проезжей части продолжается непрерывно.

Ранее режим ЧС был введен в Ольском округе Магаданской области из-за отключения электричества. В поселках Талон, Тауйск и Балаганное вторые сутки нет электричества. К нарушению электроснабжения привело налипание снега на провода и обрушение опор ЛЭП из-за ветра.