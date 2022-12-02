Блинкен заявил о нежелании США воевать с Россией

Президент США Джо Байден стремится избежать расширения конфликта на Украине, Соединенные Штаты Америки не хотят войны с Россией, заявил 2 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала France 2.

«Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся», — сказал Блинкен.

При этом он заявил, что Соединенные Штаты не будут определять условия переговоров с РФ за Киев, но поддержат решение украинцев.

Блинкен также отметил, что США остаются в контакте с Россией, есть важные темы, по которым необходимо вести диалог.

«Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало бы катастрофой», — заявил Блинкен.

По его словам, Штаты пока «не видели движения РФ в эту сторону, но опасения остаются».

Накануне, 1 декабря, Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции на Украине, если тот примет такое решение. Однако он отметил, что у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

10 ноября экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией. По мнению Макгрегора, Киев специально выдвинул предварительные условия, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Москва не раз отмечала свою открытость к переговорам с Украиной, однако именно Киев вышел из переговорного процесса. В частности, в октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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