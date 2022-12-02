Более 10 дворов удалось отремонтировать в Биробиджане в 2022 году

В Биробиджане в полном объеме выполнены запланированные на 2022 год работы по проекту «Формирование комфортной городской среды». Благодаря программе «1000 дворов», инициированной полпредом в ДФО Юрием Трутневым и поддержанной губернатором Ростиславом Гольдштейном, приведены в порядок 10 дворов. Об этом стало известно после итогового совещания общественной комиссии по завершению реализации проектов благоустройства дворовых территорий.

По словам мэра Максима Семенова, которые приводит ИА EAOMedia, в рамках этих двух программ в городе на 14 благоустроенных дворов стало больше. Многие граждане собирают документы и подают заявки на участие в программе «1000 дворов».

Что касается следующего года, то, по словам начальника управления капитального строительства Андрея Пивенко, по программе «Формирование комфортной городской среды» есть средства на ремонт двух объектов. Благодаря программе «1000 дворов» количество отремонтированных дворов увеличится.

Ранее сообщалось, что до конца этого года в Биробиджане должны открыть две модельные библиотеки. Учреждения полностью переформатируют в рамках нацпроекта «Культура».