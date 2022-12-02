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Маск заявил о блокировке аккаунта Канье Уэста в Twitter из-за призывов к насилию

Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют за нарушение правил
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter будет снова заблокирован за призывы к насилию. Об этом 2 декабря заявил новый владелец социальной сети Илон Маск.

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«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он (Уэст. — Ред.) снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, в октябре, социальная сеть вернула Уэсту его страницу, заблокированную из-за антисемитских высказываний.

Теперь же причиной блокировки стало интервью, которое Уэст дал накануне радиоведущему и конспирологу Алексу Джонсу. В нем он заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру, так как «в каждом человеке есть что‑то ценное». После эфира рэпер опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди них было изображение звезды Давида, слитое со свастикой.

24 ноября Маск заявлял, что устроит «амнистию» для заблокированных аккаунтов в Twitter. Сообщение он завершил поговоркой на латинском языке: Vox Populi, Vox Dei («Глас народа — глас Божий»).

Более того, 19 ноября новый владелец Twitter разблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Решение было принято по итогам результатов опроса.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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