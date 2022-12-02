Более 20 организаций помогают бездомным в холода в Хабаровском крае

В Хабаровском крае более 20 различных организаций помогают бездомным пережить холода. Получить социальные услуги люди, оставшиеся без жилья, могут в 15 государственных учреждениях. С ними также работают семь некоммерческих организаций. В таких местах оставшегося на улице человека накормят, обогреют и оставят на ночлег.

По словам замминистра социальной защиты края Дарины Лебедевой, которые приводит ИА AmurMedia, в Хабаровском крае накоплен опыт работы с такой категорией граждан. Мероприятия проводятся при взаимодействии с учреждениями здравоохранения, центрами занятости. Каждый год подобные услуги получают порядка 400 бездомных.

Общественным организациям, которые занимаются бездомными, краевые власти выплачивают компенсации за затраты. С начала года четыре НКО, которые занимаются социальной помощью гражданам в трудной жизненной ситуации, получили более 11 млн рублей. На эти средства расширяется перечень услуг, которые предоставляются бездомным.