Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии назвали оскорбительным решение ввести потолок цен на нефть из России
Мир
Пентагон заключил контракт на $430 млн на производство РСЗО HIMARS
Армия
Под Херсоном обнаружен схрон с оружием диверсантов
Общество
Житель Барнаула открыл подпольную оружейную мастерскую у себя дома
Общество
В Донбассе рассказали о фабрикации уголовных дел украинскими националистами
Мир
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Мир
Омары на ужине Байдена и Макрона вызвали критику со стороны экоактивистов
Мир
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Недвижимость
Значимость репутации девелопера при выборе новостройки снизилась
Мир
Bloomberg объяснило рост цен на газ в Европе приходом арктического антициклона
Мир
Экс-советник Госдепа признал удары США по энергообъектам других стран
Наука
В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink

Bloomberg узнало о бойкоте еврокомиссаром саммита в США

Bloomberg: еврокомиссар Бретон бойкотирует саммит в США, так как проблемы ЕС игнорируются
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, так как эта встреча не затрагивает проблемы, волнующие европейских лидеров. Об этом 1 декабря написало агентство Bloomberg.

Неприбыльная история: США и Европе предрекли новую торговую войну
Торговые дуэли добьют промышленность ЕС, считают в СМИ

Саммит должен состояться на следующей неделе в Университете Мэриленда.

По данным агентства, в Европе не скрывают недовольства законом о снижении инфляции.

Однако, как заявил помощник Бретона, вместо основного пункта повестки дня саммита этот вопрос превратился в тему для обсуждения за 45-минутным обедом. Именно поэтому его шеф принял решение отказаться от посещения данного мероприятия.

Ожидается, что Бретон прибудет в США только в начале следующего года, чтобы обсудить вопросы промышленности и конкурентоспособности, цифровых технологий, космоса и киберпространства.

В конце ноября газета The Wall Street Journal написала, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС из-за конфликта на Украине.

Ранее издание Politico написало, что Европа готовится ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории Соединенных Штатов Америки.

В августе президент США Джо Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в США. Согласно документу, власти выделят $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей.

Однако Бретон тогда заявил, что данный закон «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022