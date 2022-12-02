Bloomberg узнало о бойкоте еврокомиссаром саммита в США

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, так как эта встреча не затрагивает проблемы, волнующие европейских лидеров. Об этом 1 декабря написало агентство Bloomberg.

Саммит должен состояться на следующей неделе в Университете Мэриленда.

По данным агентства, в Европе не скрывают недовольства законом о снижении инфляции.

Однако, как заявил помощник Бретона, вместо основного пункта повестки дня саммита этот вопрос превратился в тему для обсуждения за 45-минутным обедом. Именно поэтому его шеф принял решение отказаться от посещения данного мероприятия.

Ожидается, что Бретон прибудет в США только в начале следующего года, чтобы обсудить вопросы промышленности и конкурентоспособности, цифровых технологий, космоса и киберпространства.

В конце ноября газета The Wall Street Journal написала, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС из-за конфликта на Украине.

Ранее издание Politico написало, что Европа готовится ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории Соединенных Штатов Америки.

В августе президент США Джо Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в США. Согласно документу, власти выделят $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей.

Однако Бретон тогда заявил, что данный закон «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации.