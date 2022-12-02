Сельдь в горчичном соусе из ЕАО признали некачественной

В лаборатории ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» проверили две пробы сельди тихоокеанской — обработанное филе в горчичном соусе и горячего копчения. Продукт произведен в ЕАО.

Микробиологические показатели оказались в норме, однако рыба не прошла проверку по показателям качества. Количества соли в готовых продуктах оказалось недостаточно.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе ведомства, при норме от 4 до 7% для обработанной рыбы в соусе в сельди с горчичным соусом соли было 3,6%. Низкое содержание главного консерванта может говорить о нарушении технологии производства. Продукция не может сохранять качество до истечения срока годности.

Информацию о лабораторных исследованиях передали производителю. Он должен принять меры для устранения нарушений технологии производства.

Ранее сообщалось, что в Тольятти более 20 человек отравились роллами, заказанными в местной компании по доставке еды. Большинство из них были госпитализированы.