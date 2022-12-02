Хабаровчанина обвиняют в добыче осетра и кеты на 277 тыс. рублей

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о незаконной добыче осетра и кеты. Обвиняемый заявил, что занимался выловом рыбы для личного употребления.

ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД по региону рассказали, что в сентябре этого года во время оперативно-профилактической операции «Путина-2022» полицейские задержали в акватории реки Амур 45-летнего мужчину на моторной лодке. При помощи рыболовной сети он занимался выловом рыбы, не имея специальных разрешительных документов.

Полицейские обнаружили у него 11 экземпляров рыбы: кету и один экземпляр амурского осетра. Сам рыбак утверждал, что ловил рыбу для себя. Он знал, что осетр занесен в Красную книгу России, но решил всё же оставить его себе.

Кету уничтожили, а осетра выпустили в естественную среду обитания. Общий ущерб от действий нарушителя оценили на сумму, превышающую 277 тыс. рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по двум статьям: «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ» и «Незаконная добыча водных биоресурсов, совершенное с причинением крупного ущерба».

В конце сентября сообщалось, что в Магаданской области за сезон зафиксировали 50 фактов незаконной добычи и оборота водных биоресурсов. Из оборота изъяли 25 т рыбной продукции.