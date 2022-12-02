Карта спецоперации на Украине 2 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка ДНР.

На купянском направлении сорвана попытка ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области.

На красно-лиманском направлении нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

На южно-донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское ДНР.

Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское ДНР сбит украинский самолет Су-25.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».