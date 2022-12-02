Главу совета директоров «Тройка-Д Банка» объявили в федеральный розыск

Главу совета директоров АО «Тройка-Д Банк» Александра Пархоменко объявили в федеральный розыск по статье УК, выяснили «Известия» 2 декабря.

Известно, что «Тройка-Д Банк», контролирующим лицом которого является Пархоменко, работал под брендом «АЛМА банк», основным акционером которого было АО «Управляющая компания «НИК Развитие».

При этом в апреле 2017 года у «Тройка-Д Банка» была отозвана лицензия в связи с тем, что «кредитная организация нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в области противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем», а также за ряд других нарушений, в том числе за вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Функции временной администрации по управлению банком были поручены Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС).