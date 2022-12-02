Житель Барнаула открыл подпольную оружейную мастерскую у себя дома. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

Оружейную мастерскую он организовал на чердаке, где и принял потенциального покупателя.

«Во время сделки он продал обрез гладкоствольного ружья и патроны к нему, переделанный из охолощенного пистолет ПМ с самодельными патронами и автомат, переделанный из охолощенного автомата Калашникова, с патронами», — сообщили в ведомстве ТАСС.

При обыске у мужчины нашли другое переделанное в боевое оружие, а также порох и патроны разного калибра. Мастерская была ликвидирована, заведено уголовное дело по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ранее он уже был судим по этой статье.

22 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны. Из незаконного оборота было изъято свыше 300 единиц огнестрельного оружия, 1 тыс. патронов и почти 20 кг взрывчатки.