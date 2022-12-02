Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере

Беженцы из Украины, проживающие на круизном лайнере Ambition в Шотландии, пожаловались на трудные условия. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, на судне, пришвартованном в промышленном доке порта Клайд в Глазго, в стесненных условиях проживают 1200 украинских беженцев. При этом некоторые из 714 кают лайнера не имеют окон.

Кроме того, многие страдают от расстройства желудка и от кашля. Один из жителей Киева рассказал газете 27 ноября, что провел в каюте неделю, ухаживая за больным сыном, которому диагностировали скарлатину.

Другой собеседник издания рассказал о закрытии детской игровой площадки на две недели с целью предотвратить заражение детей бактериальной инфекцией. При этом на судне не было официальных заявлений о распространении заболевания.

Также украинцы жалуются на невозможность открывать окна кают из-за запаха, исходящего от расположенной неподалеку мусорной свалки.

Другой проблемой является то, что беженцы не могут свободно перемещаться по территории вне лайнера. Чтобы покинуть место временного размещения, им приходится дожидаться специальных автобусов, которые направляются только к въезду в порт или к торговому центру.

Сложности с транспортом возникают и при отправлении детей в местную школу. Детям приходится добираться в учебное заведение пешком, так как «в бюджете нет средств на школьные автобусы», как сообщила местная администрация.

Ранее, 23 ноября, газета The Daily Mail рассказала, что живущие на круизном лайнере в Шотландии украинские беженцы пожаловались на русскоязычный экипаж. Помимо неудобств, связанных с гуманитарными условиями на лайнере, причинами недовольства беженцев стали русскоговорящий экипаж и отсутствие регулярных уроков английского языка для тех, кто им не владеет.

Обозреватель The Guardian 21 ноября заявил, что британские власти не смогли в полной мере выполнить обязательства перед беженцами с Украины. По его словам, программа размещения беженцев «Дома для Украины» оказалась нереализуемой и стала источником серьезных проблем для тех, кто покинул свои дома.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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