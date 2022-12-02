Oil Price: введение потолка цен на нефть может увеличить доходы России

Введение потолка цен на российскую нефть поспособствует увеличению доходов России от продажи энергоресурса. Такое мнение высказала обозреватель Ирина Слав в статье для портала OilPrice 30 ноября.

В публикации говорится, что предлагаемый странами G7 уровень в $65–70 за баррель сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и потому не окажет никакого влияния на бюджет РФ. Она отметила, что отказ поставок нефтепродуктов в страны, которые поддерживают ограничение цен, также может привести к росту цен на нефть.

Слав указала, что если страны Европы не договорятся с G7, то им придется ввести эмбарго на морской импорт российской нефти, а это, вероятно, приведет к увеличению российских доходов от продажи энергоресурсов.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.



1 декабря европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Сообщалось, что для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши.

Ранее, 29 ноября, обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй также заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями и сменить расклад сил в экономическом противостоянии Москве. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США.

До этого, 12 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» 21 июля выразил мнение, что в случае введения потолка цен на российскую нефть и прекращения РФ ее поставок стоимость энергоносителя может взлететь до $380 за баррель.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос, однако страны не могли прийти к единому мнению.

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