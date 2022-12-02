В Иркутской области две группы злоумышленников обстреляли машины своих знакомых

В Черемхово Иркутской области две группы злоумышленников пытались убить нескольких человек, преследуя их на машинах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в субботу, 2 декабря.

Так, по версии следствия, 9 ноября группа молодых людей на автомобиле SsangYong Istana преследовала машину «ВАЗ-2107», где находились трое их знакомых. Впоследствии по отечественной машине около десяти раз выстрелили, ранив одного человека. Потерпевшие успели скрыться, а пострадавшему пассажиру оказали медицинскую помощь.

В это же время произошла похожая ситуация. Так, пассажиры Toyota Mark X пять раз выстрелили в автомобиль Honda Torneo, где также находились их знакомые. В этот раз никто не пострадал, машина успела скрыться.

Всего правоохранители задержали десять человек. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены три человека в возрасте от 21 до 31 года. Следователи провели 10 обысков. Расследование продолжается.

30 ноября на юго-западе Москвы двое вооруженных налетчиков отобрали у мужчины сумку со $100 тыс., в процессе задержания один из них открыл стрельбу по полицейским. При стрельбе никто не пострадал. Стрелявший был задержан.