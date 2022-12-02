Источник рассказал о нецелевом использовании средств при ремонте катера «Денис Давыдов»

В 2019 году Балтийский флот мог недосчитаться 8,7 млн рублей. Об этом рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

ООО «Компания Энергоремонт» заключила договор на ремонт военного корабля «Денис Давыдов», однако работы не выполнила, а полученные в качестве аванса деньги якобы не вернула, следует из данных открытых источников

Сейчас с катером всё хорошо — летом этого года он был замечен на военной выставке в Балтийске, следует из официального сообщения Минобороны РФ. Однако сам эпизод нецелевого использования выделенных на его ремонт средств стал объектом внимания следователей.

Московскую «Компанию Энергоремонт» подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В конце ноября органы предварительного следствия провели проверку в порядке ст. 144–145 УПК РФ и обнаружили признаки возможного преступления, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Компания обязалась выполнить работы по ремонту нижнего отсека дизеля на корабле «Денис Давыдов», а судоремонтный завод должен был их оплатить, сказано в решении закупочной комиссии, опубликованном на сайте госзакупок.

В ноябре того же года завод решил расторгнуть договор с подрядчиком и потребовал вернуть аванс. Но деньги возвращены не были, говорится в том же судебном решении. Тогда завод решил взыскать их через суд.



Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Долговое странствие: ремонтную компанию подозревают в срыне оборонзаказа»