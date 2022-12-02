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Букмекеры назвали фаворита в бою Шлеменко против Исмаилова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Бой между ветераном смешанных единоборств Александром Шлеменко и бойцом ММА Магомедом Исмаиловым пройдет в рамках турнира RCC 13. Один из самых ожидаемых поединков года в российских ММА состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

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Встречу спортсменов в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Букмекеры считают Исмаилова очевидным фаворитом. Однако в то же время уверены, что списывать экс-чемпиона Bellator со счетов не стоит.

Как ожидается, конфликт бойцов добавит градус противостояния. Со стороны Исмаилова по отношению к Шлеменко агрессии в последнее время почти нет. Александр же порой в адрес соперника высказывался довольно жестко.

Основные его претензии: Магомед слишком часто улыбается — считает эти улыбки и смех неискренними. Исмаилов ответил на это после открытой тренировки 30 ноября.

«Мне в Шлеменко всё нравится. Даже когда он не хочет, но улыбается, тоже нравится. Даже когда бить буду, то буду думать: Саша, не обессудь! По всей видимости, бить его мне тоже будет нравиться», — сказал Исмаилов.

По мнению бойца, Шлеменко нужна раздраженность для боя.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Улыбка раздора: чем закончится бой Шлеменко и Исмаилова»

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