Букмекеры назвали фаворита в бою Шлеменко против Исмаилова

Бой между ветераном смешанных единоборств Александром Шлеменко и бойцом ММА Магомедом Исмаиловым пройдет в рамках турнира RCC 13. Один из самых ожидаемых поединков года в российских ММА состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

Встречу спортсменов в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Букмекеры считают Исмаилова очевидным фаворитом. Однако в то же время уверены, что списывать экс-чемпиона Bellator со счетов не стоит.

Как ожидается, конфликт бойцов добавит градус противостояния. Со стороны Исмаилова по отношению к Шлеменко агрессии в последнее время почти нет. Александр же порой в адрес соперника высказывался довольно жестко.

Основные его претензии: Магомед слишком часто улыбается — считает эти улыбки и смех неискренними. Исмаилов ответил на это после открытой тренировки 30 ноября.

«Мне в Шлеменко всё нравится. Даже когда он не хочет, но улыбается, тоже нравится. Даже когда бить буду, то буду думать: Саша, не обессудь! По всей видимости, бить его мне тоже будет нравиться», — сказал Исмаилов.

По мнению бойца, Шлеменко нужна раздраженность для боя.

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«Улыбка раздора: чем закончится бой Шлеменко и Исмаилова»