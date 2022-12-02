«Известия» показали работу «Буков» по воздушным целям националистов

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» продолжают выполнять боевые задачи по контролю и обороне воздушного пространства. «Известия» 2 декабря показали работу комплекса и процесс уничтожения воздушных целей украинских националистов.

«Сейчас несем боевое дежурство по охране и обороне воздушного пространства. Сопровождаем аэродинамическую цель, которую можем обстрелять с различных машин», — рассказал один из зенитчиков перед запуском ракет из «Бука».

Военные отслеживают цели с помощью специальных компьютеров, на мониторах которых отображаются разные цвета. Так, красным помечены союзники, а белым — противник, он же — цель российских зенитчиков.

Ранее, 28 ноября, расчеты ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» уничтожили снаряды американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые были поставлены националистам. Сообщалось, что за последний месяц было сбито порядка 40 целей, в том числе беспилотные летательные аппараты — сложнейшие для обнаружения цели.

До этого, 7 ноября, корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал о работе семейства «Буков» — «Бук-М2» и «Бук-М3», — особенностях объединения комплексов в единую огневую систему, а также о том, в каких ситуациях применяется ЗРК той или иной модернизации. Как правило, решающим фактором являются тип и дальность вражеского объекта, а совместным использованием «Буков» российские военные максимально сокращают эффективность воздушного удара противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».