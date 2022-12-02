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«Известия» рассказали о жизни людей на линии соприкосновения в Донбассе

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Под Ясиноватой в Донецкой Народной Республике есть несколько поселков, в которых жителей осталось считаные единицы: в Новобахмутовке — 13, в Троицком — шесть, в Новоселовке — всего один. Специальный корреспондент «Известий» объехал их, чтобы узнать, кто и почему там остается и какой путь приходится преодолевать, чтобы доставить туда воду, продукты и хлеб.

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Все эти населенные пункты весной были освобождены. Расположенные рядом с линией соприкосновения они тем не менее продолжают подвергаться непрерывным обстрелам.

По словам корреспондента, в поселке Красный Партизан окна в соседних четырехэтажках и в здании администрации выбиты — роль стекол выполняет пленка. А на здании почты, расположенном рядом, вообще нет крыши — всё это следствие недавних обстрелов.

В Новобахмутовке корреспондент встретил женщину по имени Вера, которую он видел в мае в больнице Ясиноватой, где она лежала с оторванной ногой. В сентябре, как выяснилось, ее выписали. И она попросила перевезти ее обратно в родную деревню.

В поселке Верхнеторецкое жили 3,5 тыс. человек, теперь там осталось 250. На улицах можно наблюдать руины, разрушенные до основания дома, разбитый храм, раздавленные всмятку легковые машины. Также отсутствует электричество, вода и газ. Корреспондент раздал жителям хлеб и воду.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«О людях помнят, они не брошены»

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