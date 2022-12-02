Источники WP в Пентагоне раскрыли подробности программы обучения украинских боевиков

Пентагон рассматривает значительное расширение программы военной подготовки украинских националистов, чтобы повысить их боеспособность. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила газета The Washinghton Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных представителей американского министерства.

По данным издания, организацию процесса обучения боевиков курирует министр обороны США Ллойд Остин. Составленный в течение нескольких недель план обучения будет финансироваться миллиардами долларов США в виде оружия и иной военной помощи. Целью учений Остин ставит повышение способности украинских националистов маневрировать на поле боя.

«Украинские боевые подразделения в составе сотен или, возможно, даже тысяч военнослужащих будут тренироваться вместе в Графенвёре, в Германии, где американские военные годами обучали украинские силы, но в меньшем составе», — сказано в материале газеты.

Новый формат подготовки украинских войск, по данным газеты, будет отрабатываться во время, когда, «как ожидается, темпы развития конфликта замедлятся — в течение холодных зимних месяцев».

Первым о расширении плана обучения украинских националистов сообщил телеканал CNN. В материале, опубликованном 1 декабря, указывалось, что будет проводится инструктаж до 2,5 тыс. человек в месяц на американской базе в Германии.

В июле «Известия» узнали, что с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских боевиков порядка полумиллиарда долларов. Отмечалось, что участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах.

Страны Запада увеличили свою помощь Украине после начала спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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