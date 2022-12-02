«Известия» составили список стран с самым большим риском дефолта

Энергетический кризис, угроза рецессии и повышение ставок центробанками всего мира создали настоящий идеальный шторм на рынке суверенного долга. «Известия» составили список стран, которым дефолт может грозить в первую очередь в ближайшие несколько месяцев или, возможно, пару-тройку лет.

Некоторые государства уже оказались в состоянии дефолта, несмотря на то, что их доля в мировой экономике сравнительно невелика, чтобы вызвать эффект домино. Но острота проблемы с госдолгом никуда не делась. Под ударом находятся множество как развивающихся, так и развитых государств. Если падут и они, то кризис государственных заимствований может стать глобальным.

Чтобы удержать свои экономики на плаву, правительства по всему миру были вынуждены занимать огромные суммы. В увеличении долга нет ничего плохого, если эти средства так или иначе уходят в инвестиции. Однако в этот раз практически всё ушло на потребление, что автоматически означает неприятные последствия в будущем. При том, что пандемию успешно перенесли не все национальные бюджеты, нынешний энергетический кризис добил или создал новые проблемы для тех стран, которые еще не оправились от кризиса 2020 года.

Сейчас угроза висит над крупными игроками, чья несостоятельность может подвергнуть риску всю мировую финансовую систему. Дефолт грозит Италии, Шри-Ланке, Египту, Пакистану, Нигерии, Испании, Греции и Шри-Ланке.



Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Дефолт, еще дефолт: какие страны могут обанкротиться в ближайшие годы»