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Польша объявила об обнаружении украденной работы Кандинского

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Акварель великого русского абстракциониста Василия Кандинского «Без названия» была продана 1 декабря на аукционе Grisebach за €387,5 тыс. Однако, власти Польши заявили, что эта работа была в 1984 году украдена из Национального музея в Варшаве, с выставки «Концепции пространства в современном искусстве». Сообщается, что в коллекции музея она находилась с 1982 года.

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Принадлежность к музейной коллекции подтверждается штампом на обороте листа, что не оспаривает и аукционный дом, указывая в провенансе (истории владения) этот факт, но датирует музейный период иначе — с 1965 до 1983-го — и утверждает, что в частные руки работа попала на законных основаниях.

В немецком собрании акварель обнаружили сотрудники министерства культуры Польши в результате мониторинга рынка произведений искусства. Польское ведомство обратилось к аукционному дому Grisebach с просьбой снять акварель с аукциона, но получило отказ.

«Несмотря на позицию министерства культуры и действия посольства Польши в Берлине, аукционный дом Grisebach принял решение продать акварель Кандинского. По мнению министерства культуры и национального наследия, данные об истории картины и сохранившиеся отметки о праве собственности Национального музея в Варшаве указывают на то, что любая продажа после кражи не может считаться добросовестным шагом», — отметили в Министерстве культуры.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, если Польша действительно докажет факт кражи работы, то новому владельцу придется вернуть ее, а аукционному дому — вернуть все средства.

«Это работа позднего периода, когда Кандинский уже после отъезда из Советской России жил в Германии и преподавал в Баухаусе. Здесь хорошо виден геометризм — доминирование прямых линий и строгих форм, что характерно для позднего творчества художника. Более ранний период — конца 1900-х – 1910-х годов — ценится повыше, чем поздний, но вообще все нетиражные произведения Кандинского востребованы на мировом рынке и имеют высокую стоимость. Дороже всего, конечно, масляная живопись; но даже акварели могут стоить около полумиллиона евро, если имеют достаточно крупный размер. В данном случае изображение совсем небольшое, 12,3 × 9 см. Поэтому аукционный дом оценил его всего в €100-150 тыс. Но возможно, такая оценка была связана и с тем, что Grisebach учитывал рискованный провенанс. А вот покупатель, заплативший втрое больше эстимейта, явно не учел этот факт», — отметил эксперт.

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