Реклама
Прямой эфир
Культура
Польша объявила об обнаружении украденной работы Кандинского
Общество
Инсайдерам в банках за слив стали предлагать релокацию
Армия
Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ
Мир
Марокканцы устроили беспорядки в Гааге после победы Марокко над Канадой в ЧМ-22
Общество
В РФ ужесточат требования к расселению аварийного жилья
Общество
В Петербурге отстранили начальника городского университета МВД РФ
Общество
Иркутская область перешла на режим повышенной готовности из-за морозов
Мир
Правительство Италии приняло декрет о продлении поставок оружия Украине
Экономика
Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых
Общество
В Москве построят 18 новых поликлиник
Армия
ВКС РФ успешно выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Происшествия
В Новосибирске задержали пьяного дебошира за нападение на бортпроводника
Сюжет:

Сенатор Пушков раскритиковал заявление Столтенберга о роли НАТО в конфликте на Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор Алексей пушков в четверг, 1 декабря, прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в этот конфликт.

На границах — тучи: группировка НАТО в Европе увеличилась в 2,5 раза
В каких странах стоят силы альянса и чем отвечают Россия и Белоруссия

Генсек заявил, что основные задачи НАТО — поддержка Украины, которая «важна как никогда ранее», и предотвращение выхода военных действий за пределы страны.

«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, рискованность «этой игры» со стороны альянса в том, что «ситуация крайне подвижна». Это показал инцидент с упавшей украинской ракетой в Польше, которую изначально объявили российской. Такого рода инциденты могут «перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых», резюмировал он.

Ранее этим же днем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. По его словам, подавляющее большинство целей атак украинских нацистов определяют западные хозяева киевского режима.

25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стала соучастником преступлений киевского режима, комментируя слова Столтенберга о наращивании производства вооружений образца СССР, которые нужны Украине.

Днем ранее Захарова отмечала, что на Украине идет противостояние России и НАТО, о чем говорят факты. Она обратила внимание, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022