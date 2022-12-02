Сенатор Пушков раскритиковал заявление Столтенберга о роли НАТО в конфликте на Украине

Сенатор Алексей пушков в четверг, 1 декабря, прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в этот конфликт.

Генсек заявил, что основные задачи НАТО — поддержка Украины, которая «важна как никогда ранее», и предотвращение выхода военных действий за пределы страны.

«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, рискованность «этой игры» со стороны альянса в том, что «ситуация крайне подвижна». Это показал инцидент с упавшей украинской ракетой в Польше, которую изначально объявили российской. Такого рода инциденты могут «перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых», резюмировал он.

Ранее этим же днем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. По его словам, подавляющее большинство целей атак украинских нацистов определяют западные хозяева киевского режима.

25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стала соучастником преступлений киевского режима, комментируя слова Столтенберга о наращивании производства вооружений образца СССР, которые нужны Украине.

Днем ранее Захарова отмечала, что на Украине идет противостояние России и НАТО, о чем говорят факты. Она обратила внимание, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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