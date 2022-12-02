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В Новосибирске задержали пьяного дебошира за нападение на бортпроводника

В Новосибирске задержали пьяного дебошира за нападение на бортпроводника

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Фото: Управление МВД РФ по Сибирскому федеральному округу
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На рейсе Южно-Сахалинск – Новосибирск пассажир в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно и ударил бортпроводника, за что его и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в четверг, 1 декабря.

Как сообщается, после вылета мужчина стал вести себя агрессивно, грубо выражался в адрес экипажа, мешал их работе и провоцировал конфликт с другими пассажирами. Кроме того, он ударил бортпроводника ребром ладони по бедру.

После приземления воздушного судна в Новосибирске дебошира задержали. На него завели протоколы об административном правонарушении, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». В настоящее время мужчина находится в спецприемнике.

Дебоширом оказался 42-летний житель Кемеровской области, который возвращался домой с работы вахты. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за истязания и угрозу убийством.

24 ноября уголовное дело возбуждено в отношении жителя Магаданской области, который грубо нарушил общественный порядок на борту воздушного судна сообщением Москва – Магадан. Следствие установило, пассажир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо и нецензурно выражался в присутствии обслуживающего персонала и на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал.

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