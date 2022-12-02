В Нью-Йорке нашли тело актера из фильма «Зеленая книга»

Актер Фрэнк Валлелонга, который снимался в фильме «Зеленая книга», найден мертвым в Нью-Йорке. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщило издание Deadline.

Тело актера было обнаружено в понедельник, 28 ноября, но личность была установлена только в четверг. В полиции уточнили, что у актера не было явных признаков травмы, причина смерти пока не установлена.

В материале также указывается, что правоохранительные органы арестовали 35-летнего Стивена Смита из округа Бронкса, где нашли тело Валлелонга, по обвинению в сокрытии тела.

Фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли повествует об истории дружбы водителя Фрэнка Валлелонга, более известного как Тони Валлелонга, и пианиста Дона Ширли. «Зеленая книга» уже завоевала три «Золотых глобуса». Американские кинематографисты ставят картине высшие баллы в своих рейтингах, в то время как родственники тех, о ком рассказывается в фильме, обвиняют авторов в клевете и намеренном искажении фактов.