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Минобороны показало работу расчета БПЛА «Орлан-10» в зоне проведения СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России в пятницу, 2 декабря, опубликовало кадры боевой работы расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Во время разведки районов боевых действий расчет беспилотника обнаружил автомобиль украинских боевиков, который доставлял боеприпасы к огневым позициям противника. После передачи координат на командный пункт точный огонь артиллерии уничтожил пункт снабжения, не нанеся урона по объектам гражданской инфраструктуры.

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«За время нашей работы, беспилотник вскрыл более 20 объектов противника: районы дислокации личного состава, огневые позиции, блок посты, взводные и ротные опорные пункты, склады с вооружением и боеприпасами», — рассказал техник расчета «Орлан-10» Дмитрий.

30 ноября появились кадры боевой работы «Орлана» с нагрузкой «Леер-3» для подавления связи GSM. Комплекс «Леер-3» позволяет получить доступ ко всем сотовым телефонам в радиусе десятка километров, заглушить мобильную связь, навести артиллерию на места скоплений абонентов, прослушать разговоры или разослать SMS.

Ранее, 10 ноября, появились кадры работы расчетов БПЛА «Орлан-10» в зоне СВО. Дроны позволяют проводить круглосуточную разведку районов боевых действий. В результате расчеты корректируют своими точными данными действия своих сослуживцев. Также расчеты выявляют радиосети противника и перехватывают его переговоры.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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