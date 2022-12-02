Минобороны показало работу расчета БПЛА «Орлан-10» в зоне проведения СВО

Министерство обороны России в пятницу, 2 декабря, опубликовало кадры боевой работы расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Во время разведки районов боевых действий расчет беспилотника обнаружил автомобиль украинских боевиков, который доставлял боеприпасы к огневым позициям противника. После передачи координат на командный пункт точный огонь артиллерии уничтожил пункт снабжения, не нанеся урона по объектам гражданской инфраструктуры.

«За время нашей работы, беспилотник вскрыл более 20 объектов противника: районы дислокации личного состава, огневые позиции, блок посты, взводные и ротные опорные пункты, склады с вооружением и боеприпасами», — рассказал техник расчета «Орлан-10» Дмитрий.

30 ноября появились кадры боевой работы «Орлана» с нагрузкой «Леер-3» для подавления связи GSM. Комплекс «Леер-3» позволяет получить доступ ко всем сотовым телефонам в радиусе десятка километров, заглушить мобильную связь, навести артиллерию на места скоплений абонентов, прослушать разговоры или разослать SMS.

Ранее, 10 ноября, появились кадры работы расчетов БПЛА «Орлан-10» в зоне СВО. Дроны позволяют проводить круглосуточную разведку районов боевых действий. В результате расчеты корректируют своими точными данными действия своих сослуживцев. Также расчеты выявляют радиосети противника и перехватывают его переговоры.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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