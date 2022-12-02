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США расширили список санкций по КНДР тремя физическими лицами

Минфин США: в санкционный список по КНДР вошли трое членов Трудовой партии Кореи
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Schwenkenbecher
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Санкционный список США по КНДР был расширен, в него вошли еще трое физических лиц. Об этом министерство финансов Соединенных Штатов Америки сообщило в четверг, 1 декабря, на официальном сайте ведомства.

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«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сегодня наложило санкции на трех человек за то, что они являются должностными лицами Трудовой партии Кореи», — сказано в сообщении.

По данным американского минфина, указанные лица способствовали разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Ведомство также напомнило о запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР 18 ноября и указало на нарушение Северной Кореей многочисленных резолюций Совбеза ООН, а также на возрастающую угрозу безопасности в мире.

Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш осудил запуск межконтинентальной ракеты КНДР и назвал его провокацией. Он также призвал сделать всё возможное для достижения мира на Корейском полуострове.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что сожалеет о предвзятой позиции Гутерриша в ситуации вокруг Корейского полуострова. По ее словам, международному сообществу нужно «громче» говорить о поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и о важности ограничения и прекращения провокационных действий США, которые являются источником всех бедствий в регионе.

4 ноября в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов выразил мнение о том, что руководство КНДР осознает стремление США уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Штатам. По словам эксперта, представители Вооруженных сил США постоянно подчеркивают, что никогда не выведут базы из Южной Кореи.

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