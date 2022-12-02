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Мирошник рассказал об отвлечении украинского населения антироссийской риторикой

Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: агрессивной риторикой в адрес РФ Киев отвлекает население от проблем
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Прозвучавшие в четверг, 1 декабря, антироссийские заявления отвлекают украинское население от проблем внутри страны. Об этом рассказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

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По его мнению, подобные высказывания нужны для того чтобы оттянуть внимание населения от провалов на поле боя и потянуть время для ожидания подсказок от «кураторов».

«Я думаю, что крайне радикальные заявления продиктованы и достаточно серьезными проблемами в логистике по обеспечению поставок на фронт, и массовым выездом населения. Громкие бравые крики должны отвлечь от нахлынувших проблем, в которые всё больше втягивается население», — сообщил Мирошник в беседе с ТАСС.

Так, тем же днем глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал русских варварами и призвал уничтожить Россию. Он добавил, что садиться за стол переговоров с варварами будет недостойным украинского народа. Кроме того, Верховная рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН.

Также 1 декабря Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении Центрального банка РФ, чтобы украинская сторона смогла получить замороженные активы России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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