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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 2 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, отсутствие осадков, местами гололедица и от 9 градусов мороза — такая погода придет в Московский регион в пятницу, 2 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве столбики термометров отобразят показатели от -9 до -7 градусов, ночью они понизятся до 11 градусов ниже нуля.

В Московской области ожидается от -11 до -6 градусов в дневное время суток и до 18 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов на следующей неделе в столице и по области. Так, с понедельника, 5 декабря, в регион придут морозы до -11 градусов — это уже по-настоящему январская погода, заметил синоптик. В этой связи в Московской области повысят температуру в системе отопления.

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