Не менее 200 человек отравились на свадьбе в Мексике

На свадьбе в мексиканском городе Монтеррей штата Нуэво-Леон отравились не менее 200 человек из 250 присутствовавших. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила радиостанция Noticias MVS.

Глава местного управления здравоохранения Альма Маррокин заявила, что после празднования у пострадавших, в числе которых невеста и несовершеннолетние гости, появились все симптомы отравления, включая повышенную температуру тела.

Уточняется, что отель, в котором прошло мероприятие, закрыт до выяснения подробностей инцидента. Молодожены заявили, что подали заявление для возвращения средств, вложенных в организацию свадьбы, а также потребовали от администрации отеля оплатить медицинские услуги, необходимые для выздоровления отравившихся гостей.

В октябре 2021 года массовое отравление на свадьбе произошло в Москве. В результате погиб один человек и еще трое попали в больницу.